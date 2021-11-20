خالد شريف: ميكنة قطاع السياحة والآثار أحد أولويات الدولة

قال الدكتور خالد شريف مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التحول الرقمي ، عضو لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه يجري الانتهاء من ميكنة 15 موقعًا أثريًا وسياحيًا ضمن خطة التحول الرقمي بوزارة السياحة والآثار تشمل بالبوابات الإلكترونية للتأمين وميكنة وشباك التذاكر وإتاحة تطبيقات رقمية لحجز التذاكر اون لاين وتنظيم عمليات الدخول لهذه المناطق بشكل آمن.

وتابع نائب الوزير في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه تم الانتهاء من عدد من المناطق منها منطقة الأهرام الأثرية والقلعة ومتحف التحرير ومتحف مدينة شرم الشيخ والمتحف الحضارة الإسلامية بالفسطاط والمتحف القبطي.

وأضاف "شريف" أن هذه الخطة تجري وفق توجيهات القيادة السياسية لوزارة السياحة والآثار بأهمية تأمين السائحين منذ وصولهم إلى مصر حتى عودتهم إلى بلادهم، موضحا أنه يجري حاليا الانتهاء من ميكنة وتركيب البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية في الأقصر والغردقة على أن الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

وأكد شريف أنه يجري حاليا دراسة آليات التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال أعمال ميكنة قطاع السياحة والآثار وتقديم الدعم الفني في هذا الصدد، موضحا أن لابد من حل جميع تذليل جميع التحديات والعقبات التي تواجه عملية توفير الإنترنت فائق السرعة في المناطق الأثرية والسياحية للتيسير على الزائرين والسياح في التعرف علي الحضارة المصرية القديمة.

وتابع نائب الوزير الي انه يجري حاليا إنشاء عدد من المنصات و البوابات الرقمية للمتاحف المصرية منها بوابة متحف التحرير والأهرامات والمتحف المصري الكبير بالهرم والقلعة وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك يتم ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للمقاصد السياحية داخليا وخارجيا وتقديم جميع المعلومات السليمة عن الحضارة المصرية والاسلامية.

وأشار شريف إلى أهمية الإسراع في تنفيذ ملف التحول الرقمي بين قطاعات الدولة المختلفة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الخدمات الحكومية والتيسير على متلقي الخدمة مؤكدا أن القيادة السياسية من أكبر الداعمين لقطاع السياحة والآثار في مصر.