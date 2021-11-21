انا في الكنافة.. من هي ميرهان عمرو زوجة خالد عليش؟

وسط أجواء أسرية وعائلية، احتفل الإعلامي خالد عليش بزفافه، ليلة أمس، على الإعلامية ميرهان عمرو، مقدمة البرامج الرياضية، وذلك بعد خطبتهما لمدة دامت عدة أشهر، حيث ظهر الإعلامي خالد عليش في حفل زفافه أمس على ميرهان عمرو، متألقًا ببدلة كلاسيكية سوداء اللون، مرتديًا رابطة عنق وقميص أبيض، فيما ارتدت العروس فستانًا أبيض معتمدة على مكياج خفيف وإطلالة بسيطة خطفت أنظار متابعيها من الفتيات، اللاتي حرصن على متابعة صور الزفاف أولًا بأول.

وفور نشر خالد عليش مجموعة من الصور لحفل زفافه، سرعان ما تصدر محركات البحث وبات هو وزوجته الأكثر بحثًا على محركات البحث الشهيرة ووسائل التواصل الاجتماعي كافة، حيث حاول الكثيرون معرفة معلومات أكثر عن زوجته الإعلامية ميريهان عمرو.

من هي ميرهان عمرو زوجة خالد عليش

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن ميرهان عمرو، زوجة خالد عليش.

- تعمل ميرهان عمرو مذيعة رياضية عبر فضائية "أون تايم سبورت".

- قبل أن تقدم برنامجًا على أون تايم سبورت عملت في مجال الإعلام الإذاعي، داخل إحدى المحطات الإذاعية.

- بدأت مشوارها الإعلامي بالعمل في مجال الصحافة.

- يقترب عدد متابعيها من ربع مليون متابع عبر موقع الصور الشهير انستجرام.

- في يونيو الماضي، أعلنت خطبتها معلقة عبر حسابها الشخصي على «انستجرام»: "رسميًا أنا في الكنافة".

- ظهرت ميرهان عمرو وخالد عليش في مقاطع كوميدية بعنوان "التقل صنعة".

- الإعلامية ميرهان عمرو هي الزوجة الثانية للإعلامي خالد عليش، حيث سبق له الزواج من قبل.

- نشر خالد عليش صورة له مع زوجته بفستان الفرح معلقا عليها: "حان الآن" حيث التقطت الصورة داخل قصر البارون ضمن فوتوسيشن للعروسين.

كان جمهور خالد عليش قد هنأه بزفافه ليلة أمس، متمنيًا له السعادة الدائمة والاستقرار والتوفيق في حياته الجديدة، داعين الله أن ينال الاثنان السعادة بزواجهما.