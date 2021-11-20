السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين يطمئن على توافر السلع الغذائية بالإسكندرية

وزير التموين
وزير التموين

وجه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين التي تعرضت له سقوط أمطار وتقلبات الطقس وخاصة مديرية تموين الاسكندرية بزيادة معدلات الضخ  للسلع التموينية  في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة و زيادة معدلات الأرصدة الاحتياطية للسلع ومتابعة انتظام عمل المخابز البلدية فى توفير الخبز البلدي يوميا بشكل منتظم وتوفير الارصدة الاحتياطية من الدقيق استخراج 82 % لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وقام الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالاتصال هاتفيا بالمهندس محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية  بالإسكندرية للاطمئنان على الوضع التمويني في المحافظة والتأكد من توفير جميع السلع الغذائية في فروع شركة تجارة الجملة وتوفير أرصدة احتياطية لها لتوفير احتياجات المواطنين والتأكد من انتظام عمل المخابز البلدية .

وزارة التموين الإسكندرية متابعة سقوط أمطار محمد سعد سقوط الأمطار اتصال هاتفي تقلبات الطقس الدكتور علي مصيلحي

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بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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