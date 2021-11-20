وزير التموين يطمئن على توافر السلع الغذائية بالإسكندرية

وجه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين التي تعرضت له سقوط أمطار وتقلبات الطقس وخاصة مديرية تموين الاسكندرية بزيادة معدلات الضخ للسلع التموينية في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة و زيادة معدلات الأرصدة الاحتياطية للسلع ومتابعة انتظام عمل المخابز البلدية فى توفير الخبز البلدي يوميا بشكل منتظم وتوفير الارصدة الاحتياطية من الدقيق استخراج 82 % لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وقام الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالاتصال هاتفيا بالمهندس محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للاطمئنان على الوضع التمويني في المحافظة والتأكد من توفير جميع السلع الغذائية في فروع شركة تجارة الجملة وتوفير أرصدة احتياطية لها لتوفير احتياجات المواطنين والتأكد من انتظام عمل المخابز البلدية .