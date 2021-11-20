السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مطروح: فرق الطوارئ تواصل رفع تراكمات الأمطار بالأحياء ومداخل المدينة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم السبت، عن الدفع بفرق الطوارئ ومعدات وسيارات مجلس المدينة لرفع وازالة تجمعات وتراكمات مياه الأمطار بالطريق الدولي الساحلي بمدخل المدينة والحارة البطيئة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح . 

وأضاف رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح بان العمل متواصل منذ فجر اليوم لضمان سرعة رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات ومعدات شفط مياه الأمطار الأحياء والطرق السريعة بمداخل المدينة شرقا وغربا ، وذلك ضمن جهود المدينة في سرعة إزالة مياه الأمطار .

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صورة من الحدث 

وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، بان التنسيق مستمر بين إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية المعنية لإزالة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المركز على مدار اليوم  .

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح  أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933105 / 0464935266 .

وكانت قد شهدت محافظة مطروح، اليوم السبت، سقوط أمطار رعدية غزيرة، أغرقت الشوارع والميادين الرئيسية وإعاقة حركة المرور  وسير المواطنين.

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صورة من الحدث 


 وأعلنت  محافظة مطروح  حالة الطوارئ  والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلي عمل غرفة العمليات المنعقدة على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين .

وقامت شركة مياه  الشرب والصرف الصحي بمطروح برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجه نوه تساقط الأمطار حيث بدأ تمركز معدات وسيارات الشركة وفرق الأزمات والطوارئ بوسط المدينة  استعدادا لنوه تساقط الأمطار. 
 وأعلنت محافظة مطروح، عن تعليق الدراسة بمدارس المحافظة بدأ من اليوم  السبت، تزامنًا مع توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية ولحين تحسن حالة الطقس و ذلك حفاظا علي سلامة و صحة الطلاب .

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صورة من الحدث 
محافظ مطروح مرسى مطروح مياه الأمطار شفط مياه غرفة عمليات المحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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