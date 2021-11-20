ضبط 5 كيلو هيروين بحوزة تاجر مخدرات فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط عنصر إجرامى- تاجر مخدرات- بمحافظة الشرقية، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وسلاح نارى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، قيام أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالاتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,800 كيلو جرام، وفرد محلى وطلقة من ذات العيار ومبلغ مالى، وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه، والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع.