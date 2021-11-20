السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 كيلو هيروين بحوزة تاجر مخدرات فى الشرقية

هيروين
هيروين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط عنصر إجرامى- تاجر مخدرات-  بمحافظة الشرقية، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وسلاح نارى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، قيام أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالاتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,800 كيلو جرام، وفرد محلى وطلقة من ذات العيار ومبلغ مالى، وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه، والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

 

امن الشرقية المعمل الجنائي مخدرات الشرقية وزارة الداخلية مديرية أمن الأسلحة النارية قسم شرطة مخدر الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

أمطار ورعد على بعض المناطق.. تعرف على حالة الطقس اليوم السبت

صبحى: مصر بعهد الرئيس السيسى حققت إنجازات غير مسبوقة بالمجالات الرياضية

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

التفاصيل الكاملة للغز مقتل طفلة ساقية المنقدى بالمنوفية

وزيرة التعاون تناقش التوسع في أعمال مجموعة «Bayer» الألمانية بمصر

السيدة انتصار السيسى: الأطفال جيل الغد وبُناة المستقبل وأغلى ما نملك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

حملة استرداد جثامين الشهداء: إسرائيل ما زالت تحتجز 90 شهيدًا فلسطينيًا

«التحرير الفلسطينية»: ازدياد حجم المخاطر التهويدية التى تتعرض لها القدس المحتلة

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عامًا.. الثلاثاء