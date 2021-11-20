أحدثهم دونالد ترامب.. أشهر كتب لسكان البيت الأبيض السابقين

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن أول كتاب له منذ رحيله عن السلطة إثر ‏خسارته الانتخابات الرئاسية 2020.‏

وأعلن ترامب عن توفر كتابه للبيع عبر موقعه الرسمي Our Journey Together "رحلتنا معا"، وهو كتاب يضم العديد من الصور التي التقطت له خلال رئاسته للولايات المتحدة 4 سنوات.

صورة من كتاب ترامب

ولفت موقع ترامب إلى أن الصور التى انتقاها الرئيس، كما هو الحال مع كل تعليق في الكتاب، بما في ذلك تلك التي كتبها بخط يده.

ويضم الكتاب أكثر من 300 صورة رسمية للبيت الأبيض، منها تفاعلات ترامب مع زعماء العالم، وبينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من قادة العالم الآخرين.

كتاب ترامب

كما يتطرق ترامب من خلال كتابه رحلتنا معا، إلى محاربة اللبراليين في عمليتي مطاردة لعزلهم، ومشروع بناء الجدار الحدودي الجنوبي، وخفض الضرائب، وإعادة بناء الجيش وتطوير قطاع الفضاء.

ولم يكن ترامب الرئيس الأمريكى الذى يصدر كتاب عقب مغادرته البيت الأبيض فقد سبقه العديد من الرؤساء، ويرصد الدستور من خلال التقرير التالى أبرز كتب رؤساء الولايات المتحدة السابقيين.

كتاب نقاط القرار للرئيس الأمريكي جورج بوش

كشف الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة جورج بوش من خلال هذا الكتاب الأعمال الداخلية لفترة رئاسته خلال هجمات 11 سبتمبر.

كما تتطرق بوش من خلال الكتاب إلى حرب العراق وأفغانستان وإعصار كاترينا وغيرها من الأمور التي حدثت في عهده.

وذكر موقع فوكس أن بوش حصل على مبلغ 10 ملايين دولار، وفقا لفايننشال تايمز.

حياتى والعطاء للرئيس الأمريكي بيل كلينتون

ونشر الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون سيرته الذاتية باسم حياتي عام 2004، سرد من خلاله تفاصيل طريقة عمل الرئاسة والتعرض اليومي للمشكلات، والصراع بين الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية، والنكسات والإنجازات، والصعوبات التي واجهته طوال 8 سنوات قضاها داخل البيت الأبيض.

كما أنشأ كلينتون مؤسسة كلينتون للمساعدة في حل المشكلات في جميع أنحاء العالم من خلال المال أو الجهد أو الوقت، ونشر كتاب العطاء وهو عمل مكرس للنشاطات الإنسانية التي يقوم بها كلينتون إلى جانب العديد من فاعلي الخير الأمريكيين، سواء كانوا أشخاصا أو هيئات ومؤسسات من أجل مكافحة الأوبئة المستعصية، وعلى رأسها مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز، إضافة إلى تشجيع التربية والسلام بين الشعوب، ومحاربة الفقر وتغير المناخ.

وحصل كلينتون على حوالي 14 مليون دولار مقابل صفقة كتاب ما بعد الرئاسة، وفقا لفايننشال تايمز.

كتاب ساعة قبل ضوء النهار للرئيس الأمريكي جيمي كارتر

وبدأ الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر كتابه بالحديث عن طفولته أثناء حقبة الكساد في جورجيا، ورغم أنه لا يعتبر من أفضل الرؤساء الأمريكيين، إلا أن كتابه يعكس أسباب اعتباره أحد أهم العاملين في المجال الإنساني.

كتاب أرض الميعاد للرئيس الأمريكى باراك أوباما

أصدر الرئيس الأسبق باراك أوباما كتابه الجديد "أرض الميعاد" الثلاثاء الماضي، ومن المتوقع أن يجعل منه مليونيرا ويدر عليه أكثر من راتبه لمدة 8 سنوات قضاها رئيسا في البيت الأبيض.

ويعد الكتاب هو الأول من مجلدين مخطط لهما، كتبهما أوباما عن فترة توليه الرئاسة من 2009 إلى 2017 لولايتين، ويختتمه بأحداث مقتل بن لادن في 2011 بباكستان.

وطبع أوباما 3 ملايين نسخة من الكتاب الذي تمت ترجمته إلى لغات 24 دولة، بسعر للنسخة 20 دولارًا، وباع منه في أول يوم من صدوره 890 ألف نسخة في كندا والولايات المتحدة، أي بإيرادات من البلدين بلغت 20 مليون دولار تقريبًا، وفقًا لوسائل إعلام دولية، بينها صحيفة التايمز البريطانية، عدد اليوم الجمعة.

وأوضحت صحيفة التايمز أن تفوق أوباما فى بيعه أرض الميعاد في أول يوم من صدوره على 400 ألف نسخة باعها في كندا والولايات المتحدة كتاب ألفه الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، بعنوان "حياتى"، وصدر مكونا في 2004 من 1008 صفحات، وتفوق بالمبيع في يوم واحد بكندا والولايات المتحدة على 220 ألف نسخة باعها في الدولتين بيوم واحد أيضا كتاب ألفه الرئيس الأسبق جورج بوش في 2010.