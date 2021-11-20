السيدة انتصار السيسى: الأطفال جيل الغد وبُناة المستقبل وأغلى ما نملك

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إن الأطفال جيل الغد وبُناة المستقبل وأغلى ما نملك.

وأضافت، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للطفولة، الذى يعكس الأهمية البالغة للاهتمام بالأطفال، فهم جيل الغد وبُناة المستقبل وأغلى ما نملك، ولهم علينا حقوق يجب أن يتمتعوا بها دون أى تفريق أو تمييز، وهو ما تهتم به الدولة بشكل مستمر للحفاظ على حق الطفل وأصحاب الهمم منهم، فهم نبتة مصر الغالية وأملها فى غدها المشرق».