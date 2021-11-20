4 أساقفة في ذكرى أربعين الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى

أقامت إيبارشية المحلة الكبري، اليوم السبت، قداس الذكرى الأربعين للأنبا كاراس أسقف المحلة الراحل، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بالمحلة الكبرى.

وشارك في صلوات القداس الإلهي لذكرى الأربعين، الأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية وتوابعها، والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى.

ورحل الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في 13 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يقام غدًا الأحد 21 نوفمبر، قداس ذكرى الأربعين للراحل الأنبا كاراس بجميع كنائس إيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، لافتًا إلى أنه من المقرر أيضًا أن يُقام قداس الأربعين للأنبا كاراس يوم الثلاثاء 23 نوفمبر بمدينة نقادة والتي خدم فيها كوكيل للمطرانية لسنوات طويلة.

ويُقام مساء اليوم السبت، حفل تأبين من الساعة السابعة مساءً بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الكنيسة في 13 أكتوبر الماضي، وفاة نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى بعد صراع قصير مع المرض عن عمر يناهز 63 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد خدمة رعوية لإيبارشية المحلة امتدت 8 سنوات.

الأنبا كاراس من مواليد 10 ديسمبر 1958، حاصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية وماجستير في تاريخ الكنسية من معهد الدراسات القبطية بالقاهرة.

ترهبن في دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون في المنيا عام 1982، ثم انتقل إلى دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط في سنة 1991 وصار وكيلًا عامًا لإيبارشية نقادة وقوص وتمت رسامتهُ أسقفًا في 2013 بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وجرى تجليسه في إيبارشية المحلة، في ذات اليوم الذي تم فيه تجليس الأنبا سلوانس على دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وهو من توفى في مايو الماضي متأثرا بإصابته بكورونا هو مساعد مقرر لجنة (العلاقات العامة) الرئيسية، ومقرر لجنة (إدارة الأزمات) الفرعية بالمجمع المقدس.

تولى فى يونيو الماضي رئاسة المجلس الإكليريكي الإقليمي للإسكندرية والوجه البحري للأحوال الشخصية بالكنيسة بناء على تكليف من البابا تواضروس الثاني أصيب بفيروس كورونا المستجد في سبتمبر 2021.