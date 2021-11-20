السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 18 ألفًا و810 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 3404 قضايا متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13 ألفًا و605 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 275 قضية في مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي.

وأسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 1373 قضية تموينية متنوعة، فيما أسفرت جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 153 قضية متنوعة.

حملات أمنية الامن الاقتصادي قطاع الأمن الاقتصادي وزارة الداخلية الجريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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