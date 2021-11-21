الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«جوجل» يحتفل بـ يوم الطفل العالمي 2021

يوم الأطفال العالمي
يوم الأطفال العالمي

في يوم الطفل العالمي 2021 الموافق 20 نوفمبر من كل عام، يحتفل المحرك الأقوى في البحث “ جوجل ” بهذه المناسبة من خلال صورة بها حروف اسمه بشكل ملون بشكل فني مميز.

والهدف من هذا اليوم هو تحقيق كافة حقوق الأطفال حتى تصبح حياتهم وظروف المعيشة افضل من خلال بيئة مناسبة وصالحة لهم دون استغلالهم أو تشويه طفولتهم البريئة ليتمكنوا من الاستمتاع بمراحل طفولتهم.

20 نوفمبر .. يوم الطفل العالمي 2021 

أعلنت الأمم المتحدة عن يوم مناسب للأطفال وأطلقت عليه يوم الطفل العالمي، وكان ذلك في عام 1954، وأصبح هذا اليوم مميز لدى معظم الدول العربية والأوروبية لنشر البهجة والسرور في قلوب الأطفال من خلال الاحتفال بهم بطريقة مميزة، ويعتبر  يوم الطفل العالمي مناسبة يجري به الاحتفال من كل عام لتعزيز الترابط الأسري لدى الطفل والعائلة وتحسين رفاهيتهم للإستمتاع بهذا اليوم المميز.

وتم اختيار يوم 20 نوفمبر من كل عام تزامناً مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل،ولاعتماد الجمعية العامة لاتفاقية حقوق الطفل عام 1989، وذلك وفقًا لموقع المنظمة الدولية عبر الإنترنت.

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الاحتفال في يوم الطفل العالمي 2021 

في هذا اليوم المميز يستطيع الآباء إدخال السرور والمرح في قلوب أطفالهم من خلال ممارسة رياضة معينة يفضلها الطفل أو يقوم الطفل باللعب بالطريقة التي يحبها ويستمتع بها احتفالا بهذا اليوم.

وتحتفل معظم الدول العربية والأوروبية بيوم الطفل العالمي 2021 بطريقتها الخاصة، وذلك بهدف تحقيق الاتفاقيات الدولية حول حقوق الطفل، ويذكر آن اليوم الدولي لحماية الأطفال يحتفل به 1 من شهر يونيو منذ عام 1950، وقام الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي بالاحتفال بيوم الطفل العالمي 4 من نوفمبر عام 1949 بمؤتمر موسكو.

وبحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل في عام 1954، أعلنت عن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للإحتفال بيوم الطفل العالمي وتم وصف هذا اليوم بأنه مهم جداً للتقرب إلى الطفل للتآخي والتفاهم على نطاق أوسع بين الأطفال.

وآخيراً.. يصادف اليوم السبت الموافق 20 من شهر نوفمبر لعام 2021 هو يوم الطفل العالمي.

يوم الطفل العالمي 2021 جوجل حقوق الأطفال الأمم المتحددة يوم الطفل الدول العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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