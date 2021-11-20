العراق يتسلم 1.2 مليون جرعة لقاح ضد كورونا عبر آلية «كوفاكس»

أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، تلقيها 1.2 مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال آلية كوفاكس الدولية الرامية إلى إتاحة اللّقاحات للدول المنخفضة الدخل، فيما تستعد البلاد لمواجهة موجة وبائية رابعة.

وبحسب آخر أرقام الوزارة، تلّقى نحو سبعة ملايين شخص جرعة أو جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا (كوفيد-19)، أي نحو 17% من سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة تقريبًا.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان السبت، عن "وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة فايزر عن طريق مرفق كوفاكس ومنظمة اليونسيف بعدد 1.239.030 جرعة عن طريق مطار بغداد الدولي".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح للتلفزيون الرسمي إن العراق "ما زال في دائرة خطر تفشي جائحة كورونا"، مضيفًا: "نتوقع دخول موجة وبائية رابعة لكورونا وقد تكون سلالة جديدة".

وتوفي 23.628 شخصًا في العراق جراء إصابتهم بـ(كوفيد-19)، وتخطى عدد الإصابات الإجمالي المليونين، بحسب أرقام رسمية.