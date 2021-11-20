السبت 20 نوفمبر 2021
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سياسي

برلماني: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 21.4 مليار دولار دعم كبير للاقتصاد

د / محمد الصالحى
د / محمد الصالحى

أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين  خلال الفترة يناير  إلى أغسطس 2021 لنحو 21.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 2.0 مليار دولار بمعدل 10.4% مقارنة بالفترة ينايرإلى أغسطس 2020 بأنه إنجاز ودعم كبير للاقتصاد الوطني.

ووجه " الصالحي " فى بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير لجميع أبناء مصر بالخارج بمختلف دول العالم على هذا الدور الوطني الكبير والعظيم لدعم الدولة المصرية، مؤكداً أن المصريين بالخارج فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبح لهم ادوارهم المتعددة فى دعم مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

كما وجه الدكتور محمد الصالحى تحية قلبية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج للنجاحات الكبيرة التى حققتها فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى مختلف القضايا والملفات التى تهم جميع المصريين الشرفاء بالخارج، مشيداً بمبادرتها المتعددة فى حث واستجابة المصريين فى المساهمة فى جميع المبادرات الرئاسية التى يطلقها الرئيس السيسى وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة ".

وأكد الدكتور محمد الصالحى أن المصريين بالخارج أصبح لهم دورهم السياسى المهم والكبير فى دعم الدولة المصرية ودعم السياسات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي اقليمياً وعربياً ودولياً، مشيراً إلى أن المصريين بالخارج حققوا نجاحات مبهرة فى مواجهة جميع التحديات التى تواجه مصر خاصة فيما يتعلق بكشف وتعرية أكاذيب الآلة الاعلامية لقوى الشر والظلام والارهاب ضد مصر اضافة الى ترويجيهم ودعمهم الكبير للسياحة والآثار المصرية حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

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