عمرو سعد يبدأ جلسات عمل مكثفة تحضيرًا لمسلسله الرمضاني الجديد

بدأ الفنان عمرو سعد، في عقد جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة لمسلسله الدرامي الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث ينتظر المخرج أحمد خالد موسى، انتهاء عمرو سعد، من تصوير مسلسل «الجسر» لتحديد موعد نهائي للتصوير، خاصة وأن المسلسل سيتم تصويره بين القاهرة ولبنان.

وانضمت النجمة ياسمين رئيس، لفريق العمل لتقوم بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، للعام الثاني على التوالي بعد مشاركتها أمامه في موسم رمضان الماضي خلال مسلسل «ملوك الجدعنة»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وانتهت ورشة الكتابة الخاصة بالمسلسل، من كتابة 15 حلقة كاملة من العمل، على أن يتم تسليم الحلقات كاملًا للجهة المنتجة خلال شهرين من الآن.

ويقوم المخرج أحمد خالد موسى، حاليًا بترشيح المشاركين في المسلسل لتنهي الشركة المنتجة تعاقداتهم قبل بدء التصوير المنتظر أن يبدأ منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وبدأت الشركة المنتجة للمسلسل، في عمل «كاستينج» لعدد من الوجوه الشابة للمشاركة في المسلسل الذي ينتمي إلى فئة المسلسلات الاجتماعية، حيث يناقش إحدى القضايا التي تهم الأسرة المصرية.

على جانب آخر، أوشك النجم عمرو سعد، على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل في المسلسل الدرامي الجديد «الجسر»، الذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، نهاية ديسمبر المقبل ويشاركه في بطولة العمل الفنانة نيللي كريم.

وخلال أحداث المسلسل، يدخل النجم عمرو سعد، في صراعٍ مع نيللي كريم، ويتواجهان في حروبٍ عديدة أثناء العمل الذي تدور أحداثه في إطار "الفانتازيا"، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

وانتهى أبطال المسلسل مؤخرًا من تصوير عدد من المشاهد الخارجية داخل مصنع الحديد والصلب في حلوان، ويشارك في بطولته كل من: محمد علاء، خالد كمال، سارة الشامي، مها نصار، وأسماء أبو اليزيد.

وشارك عمرو سعد، في موسم رمضان الماضي، في بطولة مسلسل «ملوك الجدعنة» أمام مصطفى شعبان، وشاركهم البطولة دلال عبدالعزيز، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، ورانيا يوسف، وعدد آخر من النجوم، ومن إخراج أحمد خالد موسى.