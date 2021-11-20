وصول قوافل المساعدات الغذائية والعينية من «حياة كريمة» و«بنك الطعام» لأسوان

وصول قوافل المساعدات الغذائية والعينية من «حياة كريمة» و«بنك الطعام» لأسوان
وصلت، صباح اليوم، قوافل مؤسسة «حياة كريمة» المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة أسوان، وذلك لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات العينية على المواطنين المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة مؤخرًا، حيث توجهت القوافل بالشراكة مع بنك الطعام المصري لتوزيع عشرة آلاف كرتونة مواد غذائية.
وبدأت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بالمؤسسة بالتجمع أمام مبني محافظة أسوان، حيث إنه من المقرر توزيع عشرة آلاف كرتونة بمختلف مراكز محافظة أسوان المتضررة من موجة الطقس السيئ، وعلى الفور بدأت فرق الرصد بالتوجه للمراكز لتوزيع ألف كرتونة غذائية بمركز إدفو، وألف كرتونة غذائية بوادي الصعايدة، وكذلك توزيع ألف كرتونة غذائية بمركز دراو، وألف كرتونة غذائية بمركزي غرب أسوان والكوبانية، كما توجهت القوافل محملة بألفي كرتونة غذائية لمركز نصر النوبة، وعدد 3500 كرتونة عذائية لتوزيعها بمدينة أسوان، وأخيرًا 500 كرتونة لتوزيعها بمركز كوم أمبو، يأتي ذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري.
كما وجهت مؤسسة «حياة كريمة» عددا من المساعدات العينية لأهالي أسوان، ويأتي ذلك بالتنسيق مع محافظة أسوان، لإرسال كافة المساعدات العينية من أجهزة كهربائية وأثاث وتجهيز كامل للمنازل المتضررة، حيث تم اليوم توريد أول دفعة أجهزة كهربائية، والتي شملت المساعدات العينية مثل البوتاجازات والمراوح والغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة تعويضًا للأسر المتضررة.
يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة «حياة كريمة» على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لأهالينا والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات، وكانت قد أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» عن تضامنها الكامل مع أهالي أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة، وعلى الفور توجهت فرق الرصد الميداني بمؤسسة «حياة كريمة» لرصد احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من قِبل المؤسسة، كما أن المؤسسة ستبدأ بترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، وذلك لإزالة كافة آثار الضرر الواقع على أهالي أسوان، كما تسعى المؤسسة لتمكين المواطنين اقتصاديًا وذلك في صورة مشروعات تنموية متعددة، علاوةً على تقديم التعويضات العينية لمتضرري السيول، كما ستطلق المؤسسة عددا من القوافل الطبية لأهالي المحافظة، تتضمن عددا من المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، وبطاطين، وغيرها من المواد الأساسية.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات للوقوف بجانب المواطنين وقت الكوارث والأزمات، إيمانًا منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا في جميع محافظات مصر.
وكانت المؤسسة قد أعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضرري السيول ممن تعرضت منازلهم للانهيار، وذلك على حسابات المؤسسة في مختلف البنوك من داخل وخارج مصر، أو التبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم 9509.
يذكر أن مؤسسة «حياة كريمة» كانت قد قدمت العديد من المبادرات، مثل مبادرة حماية ومبادرة قطار الخير والتصالح حياة وغيرها من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك منذ بداية جائحة كورونا، ويأتي ذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية، وتأكيدًا على دور مؤسسات المجتمع المدني في وقت الأزمات لتوفير سبل الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة الآمنة للمواطنين.