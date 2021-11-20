وصول قوافل المساعدات الغذائية والعينية من «حياة كريمة» و«بنك الطعام» لأسوان

وصلت، صباح اليوم، قوافل مؤسسة «حياة كريمة» المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة أسوان، وذلك لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات العينية على المواطنين المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة مؤخرًا، حيث توجهت القوافل بالشراكة مع بنك الطعام المصري لتوزيع عشرة آلاف كرتونة مواد غذائية.

وبدأت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بالمؤسسة بالتجمع أمام مبني محافظة أسوان، حيث إنه من المقرر توزيع عشرة آلاف كرتونة بمختلف مراكز محافظة أسوان المتضررة من موجة الطقس السيئ، وعلى الفور بدأت فرق الرصد بالتوجه للمراكز لتوزيع ألف كرتونة غذائية بمركز إدفو، وألف كرتونة غذائية بوادي الصعايدة، وكذلك توزيع ألف كرتونة غذائية بمركز دراو، وألف كرتونة غذائية بمركزي غرب أسوان والكوبانية، كما توجهت القوافل محملة بألفي كرتونة غذائية لمركز نصر النوبة، وعدد 3500 كرتونة عذائية لتوزيعها بمدينة أسوان، وأخيرًا 500 كرتونة لتوزيعها بمركز كوم أمبو، يأتي ذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

قوافل حياة كريمة إلى أسوان

كما وجهت مؤسسة «حياة كريمة» عددا من المساعدات العينية لأهالي أسوان، ويأتي ذلك بالتنسيق مع محافظة أسوان، لإرسال كافة المساعدات العينية من أجهزة كهربائية وأثاث وتجهيز كامل للمنازل المتضررة، حيث تم اليوم توريد أول دفعة أجهزة كهربائية، والتي شملت المساعدات العينية مثل البوتاجازات والمراوح والغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة تعويضًا للأسر المتضررة.

قوافل حياة كريمة إلى أسوان

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة «حياة كريمة» على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لأهالينا والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات، وكانت قد أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» عن تضامنها الكامل مع أهالي أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة، وعلى الفور توجهت فرق الرصد الميداني بمؤسسة «حياة كريمة» لرصد احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من قِبل المؤسسة، كما أن المؤسسة ستبدأ بترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، وذلك لإزالة كافة آثار الضرر الواقع على أهالي أسوان، كما تسعى المؤسسة لتمكين المواطنين اقتصاديًا وذلك في صورة مشروعات تنموية متعددة، علاوةً على تقديم التعويضات العينية لمتضرري السيول، كما ستطلق المؤسسة عددا من القوافل الطبية لأهالي المحافظة، تتضمن عددا من المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، وبطاطين، وغيرها من المواد الأساسية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات للوقوف بجانب المواطنين وقت الكوارث والأزمات، إيمانًا منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا في جميع محافظات مصر.

قوافل حياة كريمة إلى أسوان

وكانت المؤسسة قد أعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضرري السيول ممن تعرضت منازلهم للانهيار، وذلك على حسابات المؤسسة في مختلف البنوك من داخل وخارج مصر، أو التبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم 9509.

يذكر أن مؤسسة «حياة كريمة» كانت قد قدمت العديد من المبادرات، مثل مبادرة حماية ومبادرة قطار الخير والتصالح حياة وغيرها من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك منذ بداية جائحة كورونا، ويأتي ذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية، وتأكيدًا على دور مؤسسات المجتمع المدني في وقت الأزمات لتوفير سبل الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة الآمنة للمواطنين.

قوافل حياة كريمة إلى أسوان

قوافل حياة كريمة إلى أسوان

قوافل حياة كريمة إلى أسوان

قوافل حياة كريمة إلى أسوان

قوافل حياة كريمة إلى أسوان