السبت 20 نوفمبر 2021
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اليوم.. معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية يستقبل زواره

متحف هيوستن
متحف هيوستن

يبدأ معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" المقام في مدينة هيوستن الأمريكية في استقبال الزوار اليوم السبت ولمدة ستة أشهر كاملة ينتقل بعدها إلى سان فرانسيسكو لستة أشهر أخرى.

كان الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار افتتح أمس معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة"بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور عالم الآثار الدكتور زاهي حواس والسفير خالد رزق القنصل المصرى فى هيوستن والأستاذة لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج السياحي بالإضافة إلى مجموعة من علماء المصريات ورجال الأعمال والمسؤولين والشخصيات العامة ورجال السياسة والثقافة.

وقال الدكتور وزيري إن المعرض لاقي اهتماما كبيرا قبل الافتتاح الرسمى، مشيرا إلى أنه قام بمتابعة كافة التجهيزات المتعلقة بالمعرض والتي منبينها فتارين العرض واللوحات التعريفية والإرشادية والإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة، بما يساهم في نجاح المعرض وخروجه بالشكل الأمثل بما بتناسب مع أهميته ليكون خير دعاية للمقصد السياحي المصري.

من جانبه، أعرب الدكتور حواس عن سعادته بالمعرض وطريقة عرض القطع الأثرية به، واصفا إياه بأجمل المعارض التي أقيمت للآثار المصرية بالخارج حتى الآن، بالإضافة إلى عرضه مجموعة من الفيديوهات تحكي تاريخ الملك رمسيس الثاني والمعارك الحربية التي قادها وعلى رأسها معركة قادش، فضلا عن الزيارات الإفتراضية بالمعرض والتي تأخذ الزائر في رحلة مع الملك رمسيس الثاني وتاريخه.

وقالت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج السياحي أن القاعة المقام بها المعرض تم تزويدها بعدد من شاشات العرض والتى سوف تعرض فاعلية الترويج السياحي لمحافظة الأقصر "طريق المواكب الملكية" المعروف باسم طريق الكباش والمقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، حتى يتسنى لزوار المعرض مشاهدة هذا الحدث العالمي.

وأشار منظمو المعرض أنه تم بيع 8000 تذكرة خلال الساعات القليلة الأولى من الإفتتاح ومن المتوقع أن يزور المعرض حوالى 700 ألف زائر خلال مدة إقامته في هيوستن.

متحف هيوستن متحف هيوستن للعلوم الطبيعية مدينة هيوستن الأمريكية رمسيس زاهى حواس

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