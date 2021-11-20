الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا

أطلقت الصين اليوم السبت قمرا صناعيا جديدا من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمر الصناعي "قاوفن-11 03" بواسطة صاروخ "لونغ مارش-4 بي" في الساعة 9:51 صباحًا (بتوقيت بكين)، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وسيستخدم القمر الصناعي، الذي طورته الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، بشكل أساسي في إجراء المسوحات الأرضية وتخطيط المدن وتأكيد حقوق الأراضي وتصميم شبكات الطرق وتقدير المحاصيل الزراعية والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، ويمثل الإطلاق المهمة رقم 397 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.

وعلي صعيد اخر.. أطلقت الصين بنجاح السبت ثلاثة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية، التي تنتمي إلى عائلة "ياوقان-35، في الساعة 11:00 صباحا (بتوقيت بكين)، على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 دي، حيث دخلت إلى المدار المحدد بنجاح.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 396 لسلسة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

وفي وقت سابق، أطلقت الصين، قمرا اصطناعيا لعلوم الأرض إلى الفضاء، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمال الصين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية، تم إطلاق القمر الاصطناعي "قوانجمو" على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش-6 ثم دخل المدار المخطط له.

وقال مركز الإطلاق "إن عملية الإطلاق المذكورة هي المهمة الـ395 التي تقوم بها سلسلة صواريخ لونج مارش".

ويعد القمر الاصطناعي (SDGSAT-1)، الذي طورته الأكاديمية الصينية للعلوم، أول قمر اصطناعي لعلوم الفضاء في العالم مخصص لخدمة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة.