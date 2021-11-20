السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 70 متهما بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في الجيزة

الداخلية
الداخلية

شنت مباحث الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحقيقًا لمبدأ الردع العام للخارجين عن القانون وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

وأسفرت الحملة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة خلال 24 ساعة عن ضبط 70 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة تفتيشية عن تجار السموم.

كما تم ضبط 45 متهمًا من بينهم 43 متعاطي عثر بحوزتهم على 5 «فرش» حشيش و854  تذكرة من مخدر الهيروين، و1287  قرص مخدر، و847 جرامًا من مخدر الأستروكس، و1 كيلو جرام الشادو، و2 كيلو جرام بانجو و2 كيلو جرام بودر.

كما تم ضبط 25 متهمين عثر بحوزتهم 9 فرد محلي الصنع 12 مم ــ 2 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم و7 طبنجة عيار 9 ملم و 548 طلقة مختلفة الأعيرة.

مباحث الجيزة الأسلحة النارية بدون ترخيص خرطوش ضبط الاسلحة وزير الداخلية مخدر الهيروين

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