السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة مسن عثر عليه فى حالة تعفن بمدينة نصر

جثة
جثة

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم السبت، تشريح جثة مسن عثر عليه فى حالة تعفن داخل شقته لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة رجل داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فى حالة تعفن لشخص في العقد السادس من العمر، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على شقة المتوفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قسم شرطة مدينة نصر كاميرات شقة العثور على جثة اللواء نبيل سليم نيابة مدينة نصر تصريح بالدفن الطبيب الشرعي تشريح جثة

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