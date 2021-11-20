السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط «ديلر» حشيش في كمين قبل ترويج بضاعته بالطالبية

متهم
متهم

أدلى عاطل تم ضبطه في منطقة الطالبية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال إنه حول منزله إلى مخزن للمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، لحين التواصل مع عملائه وترويجها بينهم.

وقال المتهم إنه يتحصل على المخدر من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وجاري إعداد الأكمنة لضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بعد أن وردت معلومات تفيد تورطه في ترويج المواد المخدرة بمنطقة الطالبية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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