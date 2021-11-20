السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

سنغافورة تخفف القيود الاجتماعية لمكافحة كورونا

جريدة الدستور

أعلنت حكومة سنغافورة اليوم السبت إنها ستخفف القيود الاجتماعية المفروضة لاحتواء انتشار كورونا بعد استقرار الإصابات بالمرض خلال الشهر الماضي.

وقال وزراء بالحكومة في مؤتمر صحفي إنه اعتبارًا من يوم الإثنين سيتم تخفيف القيود المفروضة على حضور المناسبات الاجتماعية وتناول الطعام في الخارج لتصبح خمسة أشخاص بدلًا من شخصين.

وتراجع عدد الإصابات اليومية بكورونا في سنغافورة إلى أقل من ثلاثة آلاف إصابة في المتوسط، وتم تطعيم نحو 85% من سكان سنغافورة البالغ عددهم 5.45 مليون نسمة.

حكومة سنغافورة كوفيد-19

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