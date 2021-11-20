السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الفلبين: 2488 عاملًا بالمجال الطبي تلقوا جرعات معززة ضد كورونا

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت أن 2488 شخصًا من العاملين في المجال الطبي تلقوا جرعات معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وكيلة الوزارة ماريا روزاريو فيرجير - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن نحو 2% فقط من بين الذين تم تطعيمهم، تعرضوا لآثار سلبية بما في ذلك الألم في مكان التطعيم والحمى وارتفاع ضغط الدم.. مشيرة إلى أنه لم يتم نقل أحد إلى المستشفى، كما لم تكن هناك نتائج سيئة.

كانت السلطات الفلبينية قد بدأت الأسبوع الماضي في إعطاء جرعات معززة للعاملين في المجال الطبي الذين حصلوا بالفعل على الجرعة الثانية للقاح المضاد لفيروس كورونا منذ 6 أشهر.

 

مانيلا كورونا الفلبين تطعيم ضد كورونا

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