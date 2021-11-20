سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم السبت 20-11-2021

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، حيث كشفت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار أسعار الصرف الأجنبي، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، رغم حدوث إنخفاض بمقدار قرشين حيث بلغ السعر 15.70 جنيه، فى ظل الإهتمام الكبير بمتابعة معدلات أسعار الدولار الأمريكي، وذلك لارتباط أسعار مختلف الخدمات والسلع الأساسية فى الأسواق به، وتلبية احتياجات المتعاملين بالسوق المصرفى من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المصدرة والمستوردة من الخارج.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك







بالإضافة إلى ذلك، ظلت معدلات السحب على العملات الأجنبية ومنها الدولار، فىيالمعدلات الطبيعية وفقا لآلية العرض والطلب، نظرا لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، نتيجة توفير الكميات اللازمة منه لكافة العملاء، من إدارات البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، بجانب استمرار تدفقات العملة الصعبة من العاملين في الخارج، مما يساهم في استقرار أسعار الصرف الأجنبي.







سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري







فى السياق ذاته استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب أخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري





كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر



كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 للشراء بينما سجل 15،65 للبيع .



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية إستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و و15.74 للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB



كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع.



سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي



كذلك فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.



سعر الدولار في بنك عودة



كما شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

