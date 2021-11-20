السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضبط شباب نمساويون خططوا لحرق رجال شرطة بسبب إجراءات كوفيد19-

ضبط شباب
ضبط شباب

اعترف ثلاثة شباب نمساويون من مدينة لينز بأنهم خططوا لنصب كمين لضباط الشرطة وإحراقهم، وأرجعوا السبب
في وضع الخطة إلى عدم رضاهم عن قيود فيروس كورونا.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، ذكرت الشرطة أن مراهقين 16 عاما/ وشابا 20 عاما قالوا إنهم خططوا لسكب بنزين على شرطي وإشعال النار فيه.
 

وقال الشباب الثلاثة إنهم أشعلوا النار في سيارة دورية تابعة للشرطة في منتصف نوفمبر الجاري.  
 

وقال الشباب الثلاثة للشرطة أنهم كانوا ينظرون إلى رجال الشرطة كخصوم لأنهم كانوا يطبقون إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
 

وقال متحدث باسم الشرطة "نفترض أن هذا هو ما كانوا يعتزمون القيام به حقا وأنهم لم ينجحوا. ولهذا السبب هاجموا
قبل قليل سيارة الشرطة".
 

وأعلن المستشار النمساوي ألكسندر شلينبرج يوم الجمعة عن بدء إغلاق جديد على مستوى البلاد يوم الاثنين المقبل وفرض التطعيم ضد كوفيد19- اعتبارا من شهر فبراير.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

شرطة اجراءات شباب بسبب حرق خطط كوفيد19- كوفيد كوفيد19 الشرطة

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وائل لطفي

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