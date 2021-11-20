السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال 9 أشهر.. منع 140 ألف أجنبى من دخول روسيا

روسيا
روسيا

تدل المواد الإحصائية لوزارة الداخلية الروسية، على أنها منعت في الفترة من يناير إلى سبتمبر هذا العام، 140 ألفا و 317 أجنبيا من دخول أراضي البلاد.

 

وجاء في المواد الإحصائية: "في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 ، تم إصدار 140 ألفا و 317 وثيقة لمنع المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية من دخول روسيا الاتحادية".

 

وأشارت الوزارة إلى أنه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لم تتغير هذه المؤشرات عمليا. خلال مدة تسعة أشهر من عام 2020 ، تم منع 141 ألف 663 مهاجرا من دخول روسيا.

 

في وقت سابق، ذكرت وزارة الداخلية الروسية أن من بين الأسباب الرئيسية لمنع الأجانب من دخول أراضي روسيا، انتهاك شروط الإقامة المؤقتة، وممارسة العمل بشكل غير القانوني.

 

ونوهت الوزارة، بأن الحديث يدور في معظم الحالات، عن زوار روسيا الاتحادية من الدول المجاورة الذين يمكنهم دخول أراضيها بدون تأشيرة.

 

روسيا روسي أجنبي شهر خلال روس منع دخول أكثر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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