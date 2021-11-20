السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

فاوتشى: الأطفال حتى 5 سنوات مؤهلون لتلقى لقاح كورونا بحلول الربيع

فاوتشي
فاوتشي

قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض في المجال الطبي إن من الممكن أن يكون الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات مؤهلين لتلقي لقاح فيروس كورونا بحلول فصل الربيع المقبل.


وأضاف فاوتشي في تصريحات له أن هذه ما زالت في إطار التكهنات لافتا إلى ضرورة إجراء تجارب طبية للتأكد من هذه التوقعات.


وكانت شركتا فايزر وبيونتك قد ذكرتا أن نتائج تجربتهما على الأطفال في أعمار تتراوح بين عامين و5 أعوام وما بين 6 أشهر وحتى عامين من المتوقع تلقيهم اللقاح اعتبارا من الربع الرابع من العام الجاري.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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