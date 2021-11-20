إعلام: المعلومات المضللة حول كوفيد-19 تشكل تهديدا للصحة العامة في أمريكا

ذكرت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية أن المعلومات المضللة حول مرض فيروس كورونا الجديد واللقاحات الضارة تشكل تهديدا عاجلا للصحة العامة في الولايات المتحدة.

وأشارت شبكة ((WRAL)) الإعلامية المحلية إلى أن أكثر من 62 مليون شخص في الولايات المتحدة مازالوا غير مطعمين على الرغم من أن الأرقام الصادرة عن فرقة عمل البيت الأبيض المعنية بكوفيد-19 أظهرت أن الأشخاص غير المطعمين هم أكثر عرضة للوفاة بالمرض بواقع 20 مرة من الذين تم تطعيمهم.

ونقل التقرير عن تصريحات للجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي قال فيها إن هذا الرفض يرجع أساسا إلى انتشار معلومات مضللة وشائعات حول المرض.

ونقل عن مورثي قوله إن "استطلاعا للرأى أجري مؤخرا أشار إلى أن ما يقرب من 80 في المائة إما يؤمنون بأسطورة شائعة عن كوفيد-19 أو غير متأكدين منها".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.