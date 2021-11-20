جورجيا.. نقل ساكاشفيلى لمستشفى عسكرى بعد إضراب عن الطعام لسبعة أسابيع

بعد أكثر من شهر ونصف على دخول الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي المحتجز في إضراب عن الطعام، تم نقله إلى مستشفى عسكري.



وذكرت القنوات التليفزيونية الجورجية أنه تم نقل ساكاشفيلي (53 عاما) إلى المستشفى في بلدة جوري على بعد 70 كيلومترا شمال غرب العاصمة تبليسي، حسبما أكد محاميه. وقال محام آخر إن ساكاشفيلي يرغب الآن في إنهاء إضرابه عن الطعام.



وفي وقت سابق، اقترحت وزارة العدل عملية النقل، الأمر الذي رحبت به الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي.



وقالت "هذا القرار يتوافق تماما مع الطلب الذي تقدمت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج".



وقد كانت هناك بيانات متضاربة بشأن الحالة الصحية للرئيس الأسبق.

وكان ساكاشفيلي رئيسا لجورجيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، على الحدود مع روسيا، في الفترة من 2004 وحتى .2013 ومن بين إنجازاته إجراء إصلاحات موالية للغرب.



وبعد انتهاء ولايته، صدرت بحقه عدة أحكام بالسجن بتهم الفساد والتسبب في إيذاء جسدي.



وكان ساكاشفيلي يعيش في أوكرانيا، لكنه عاد قبل الانتخابات المحلية في مطلع أكتوبر الماضي، إلى بلاده، حيث تم اعتقاله.



وبعد فترة قصيرة، دخل في إضراب عن الطعام، حيث يعتبر نفسه سجينا سياسيا.



ويواجه ساكاشفيلي حاليا محاكمة حديدة بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني قبل أسابيع قليلة.