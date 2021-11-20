السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: بريطانيا تدرس مقاطعة دبلوماسية للأولمبياد الشتوى فى بكين

جونسون
جونسون

أفادت صحيفة تايمز يوم السبت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدرس مقاطعة دبلوماسية للأولمبياد الشتوي في بكين العام المقبل احتجاجا على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.
 

وقالت الصحيفة إن "مناقشة نشطة" جارية في الحكومة، وقيل إن وزيرة الخارجية ليز تروس تؤيد المقاطعة.
 

وأضافت تايمز أنه في ظل أحد الخيارات، لن يحضر الوزراء البريطانيون دورة الألعاب، غير أن سفير البلاد لدى الصين سيحضرها.
 

وأفاد التقرير بأن خمسة سياسيين من حزب المحافظين كتبوا لجونسون يحثونه على حظر أي تمثيل دبلوماسي بريطاني رسمي في الأولمبياد الشتوي في فبراير .


وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس أن الولايات المتحدة تدرس مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين.
 

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