الولايات المتحدة تعقد جولة ثانية من الشراكة الاقتصادية مع تايوان

تعقد الولايات المتحدة وتايوان يوم الاثنين المقبل الحوار الثاني لشراكة الرخاء الاقتصادي مع تايوان.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا الحوار يعقد تحت إشراف المعهد الأمريكي في تايوان ومكتب تايبيه للتمثيل الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة.



وأشار المتحدث إلى أن انطلاق هذا الحوار كان في نوفمبر 2020 تحت إشراف نفس الجهتين من أجل تعزيز التعاون حول طيف واسع من القضايا الاقتصادية ودعم الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



وذكر أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتايوان مبنية على تجارة ثنائية واستثمار قوي وروابط بين الشعبين والدفاع المشترك عن الحريات والقيم الديمقراطية المشتركة.



وعلى صعيد آخر، سجّلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الوفيات بسبب جرعات زائدة على مدى عام أثناء الجائحة بلغ أكثر من 100 ألف، كما ذكرت السلطات الصحية.

وبين أبريل 2020 والشهر نفسه من العام 2021، أحصت البلاد 100,306 وفيات بجرعة زائدة، وهو ارتفاع بنسبة 28,5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (78,056 وفاة) وفقا للأرقام المؤقتة التي نشرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز العتبة الرمزية البالغة 100 ألف وفاة.

وقالت المسئولة في "سي دي سي" ديبرا حوري، خلال مؤتمر صحفي: "هذه الجرعات الزائدة ناتجة إلى حد كبير عن المواد الأفيونية الاصطناعية، خصوصا الفنتانيل المصنوع بطريقة غير قانونية".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان: "إن إدارتي ملتزمة بذل كل ما في وسعها لمعالجة مشكلة الإدمان ووضع حد لوباء الجرعات الزائدة".

وأضاف: "فيما نواصل إحراز تقدم في مكافحة كوفيد-19، لا يمكننا تجاهل وباء الوفيات الذي أثر على عائلات ومجتمعات في كل أنحاء البلاد".

وأعلنت الحكومة الأمريكية خططا لتحسين الوصول إلى النالوكسون، وهو ترياق يمكنه عكس تأثير الجرعة الزائدة.