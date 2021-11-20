سيناتور أمريكى بارز يدعو لفرض عقوبات على روسيا فى حال «اجتياحها» أوكرانيا

طرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز تعديلا تشريعيا، يدعو لفرض عقوبات "مشددة على روسيا في حال اجتياحها أوكرانيا".

ويطالب التعديل الرئيس الأمريكي بحظر دخول الأراضي الأمريكية على العسكريين الروس والموظفين في الاستخبارات الروسية، وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

ويتضمن التعديل أيضا عقوبات ضد بنوك ومؤسسات حكومية روسية وقطاع النفط والغاز وشركات استخراج الثروات الباطنية، إضافة إلى عقوبات تشمل الدين الحكومي الروسي.

وتنص المبادرة كذلك على فرض عقوبات على أي شخص أو جهة على علاقة بمشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وأفاد موقع Axios الإعلامي الأمريكي بأن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يرغبون في اعتماد التعديل بشأن "السيل الشمالي 2" قبل أي تطورات في أوكرانيا فيما لم يتم طرح التعديل المقترح من قبل مينينديز على التصويت بعد.

يذكر أن الولايات المتحدة والدول الغربية أعربت في الفترة الأخيرة عن قلقها إزاء التحركات المزعومة للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

ورفضت روسيا هذه الاتهامات، مشيرة إلى أنها لا تقوم بأي حشد للقوات قرب الحدود، وأنها تحرك قواتها داخل أراضيها وهذا شأن داخلي بحت، وأن تلك التحركات لا تمثل أي تهديد لأحد.

وعلى صعيد آخر، سجّلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الوفيات بسبب جرعات زائدة على مدى عام أثناء الجائحة بلغ أكثر من 100 ألف، كما ذكرت السلطات الصحية.

وبين أبريل 2020 والشهر نفسه من العام 2021، أحصت البلاد 100,306 وفيات بجرعة زائدة، وهو ارتفاع بنسبة 28,5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (78,056 وفاة) وفقا للأرقام المؤقتة التي نشرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز العتبة الرمزية البالغة 100 ألف وفاة.

وقالت المسئولة في "سي دي سي" ديبرا حوري، خلال مؤتمر صحفي: "هذه الجرعات الزائدة ناتجة إلى حد كبير عن المواد الأفيونية الاصطناعية، خصوصا الفنتانيل المصنوع بطريقة غير قانونية".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان: "إن إدارتي ملتزمة بذل كل ما في وسعها لمعالجة مشكلة الإدمان ووضع حد لوباء الجرعات الزائدة".

وأضاف: "فيما نواصل إحراز تقدم في مكافحة كوفيد-19، لا يمكننا تجاهل وباء الوفيات الذي أثر على عائلات ومجتمعات في كل أنحاء البلاد".

وأعلنت الحكومة الأمريكية خططا لتحسين الوصول إلى النالوكسون، وهو ترياق يمكنه عكس تأثير الجرعة الزائدة.