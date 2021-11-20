السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: ساليفان وقالن بحثا قضايا إقليمية ودولية

جيك ساليفان
جيك ساليفان

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان بحث مع إبراهيم قالن مستشار الرئيس التركي الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان وسوريا وجنوب القوقاز.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، جاء في بيان عن البيت الأبيض: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، بما فيها الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان وسوريا وجنوب القوقاز".

 

وأضاف: "ناقشا أيضا، أهمية الحفاظ على الاستقرار في شرق البحر المتوسط".

 

وأشار بيان عن الرئاسة التركية إلى أن "قالن أجرى اتصالا هاتفيا مع ساليفان، بحثا فيه العلاقات السياسية والاقتصادية وتطوير التعاون العسكري، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية".

 

وأشار البيان إلى أن "الجانبين بحثا الوضع في أفغانستان، والمساعدات الإنسانية ووحدة الأراضي السورية، وتطهيرها من الإرهاب، والتطورات السياسية في ليبيا والانتخابات المرتقبة".

 

وأضاف: "تطرقا أيضا إلى تفاصيل الآلية الاستراتيجية المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن".

 

وعلى صعيد آخر، سجّلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الوفيات بسبب جرعات زائدة على مدى عام أثناء الجائحة بلغ أكثر من 100 ألف، كما ذكرت السلطات الصحية.

 

وبين أبريل 2020 والشهر نفسه من العام 2021، أحصت البلاد 100,306 وفيات بجرعة زائدة، وهو ارتفاع بنسبة 28,5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (78,056 وفاة) وفقا للأرقام المؤقتة التي نشرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

 

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز العتبة الرمزية البالغة 100 ألف وفاة.

 

وقالت المسئولة في "سي دي سي" ديبرا حوري، خلال مؤتمر صحفي: "هذه الجرعات الزائدة ناتجة إلى حد كبير عن المواد الأفيونية الاصطناعية، خصوصا الفنتانيل المصنوع بطريقة غير قانونية".

 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان: "إن إدارتي ملتزمة بذل كل ما في وسعها لمعالجة مشكلة الإدمان ووضع حد لوباء الجرعات الزائدة".

 

وأضاف: "فيما نواصل إحراز تقدم في مكافحة كوفيد-19، لا يمكننا تجاهل وباء الوفيات الذي أثر على عائلات ومجتمعات في كل أنحاء البلاد".

 

وأعلنت الحكومة الأمريكية خططا لتحسين الوصول إلى النالوكسون، وهو ترياق يمكنه عكس تأثير الجرعة الزائدة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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