السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الولايات المتحدة تبحث مع قطر الاحتياجات الإنسانية لأفغانستان

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وقطر

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن نائب وزير الخزانة والي أدييمو بحث مع مسؤولين قطريين كبار هذا الأسبوع، اهتمام البلدين المشترك بتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني.

 

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن أدييمو بحث أيضا قضايا النمو الاقتصادي وجائحة كوفيد-19 والفرص والتحديات التي تواجه الأصول الافتراضية، خلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ومسؤولين كبار آخرين في الحكومة في الدوحة يوم الخميس.

 

وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة وقطر أكدتا عزمهما على التعاون لمكافحة التعاملات المالية غير القانونية.

 

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد شكرت قطر في وقت سابق على دعمها لعملية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والمساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين وبعض "الحلفاء" الأفغان من كابل.

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