اليوم.. افتتاح معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بأمريكا

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين للعام للمجلس الأعلى للآثا،ر إن معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، لاقي اهتماما كبيرا قبل الافتتاح الرسمي والمقرر له اليوم السبت الموافق ٢٠ نوفمبر.

وأوضح أنه قام بمتابعة كافة التجهيزات المتعلقة بالمعرض والتي من بينها فتارين العرض واللوحات التعريفية والإرشادية والإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة، بما يساهم في نجاح المعرض وخروجه بالشكل الأمثل بما بتناسب مع أهميته ليكون خير دعاية للمقصد السياحي المصري.

من جانبه أعرب الدكتور زاهي حواس عن سعادته بالمعرض وطريقة عرض القطع الأثرية به، واصفًا إياه بأجمل المعارض التي أقيمت للآثار المصرية بالخارج حتى الآن، بالإضافة إلى عرضه مجموعة من الفيديوهات تحكي تاريخ الملك رمسيس الثاني والمعارك الحربية التي قادها وعلى رأسها معركة قادش، فضلا عن الزيارات الإفتراضية بالمعرض والتي تأخذ الزائر في رحلة مع الملك رمسيس الثاني وتاريخه.

وأشارت الأستاذة لمياء كامل إلى أن القاعة المقام بها المعرض تم تزويدها بعدد من شاشات العرض والتى سوف تعرض فاعلية الترويج السياحي لمحافظة الأقصر "طريق المواكب الملكية" المعروف باسم "طريق الكباش" والمقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، حتى يتسنى لزوار المعرض مشاهدة هذا الحدث العالمي.

وأكد منظموا المعرض أنه تم بيع ٨٠٠٠ تذكرة خلال الساعات القليلة الأولى من الافتتاح ، ومن المتوقع أن يزور المعرض حوالي ٧٠٠ ألف زائر خلال مدة إقامته في هيوستن.

يذكر أنه تبلغ مساحة القاعة المقام بها المعرض نحو ثلاثة آلاف متر مربع، ويضم المعرض ١٨١ قطعة أثرية، تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة في عصور الدولة الوسطى والحديثة وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة، ومن المقرر أن يستمر المعرض بمتحف هيوستن لمدة ٦ أشهر ثم ينتقل بعدها للعرض بسان فرانسيسكو لمدة ٦ أشهر آخرين.