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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى فى السوق المحلى المصرى اليوم السبت 20-11-2021

الجنيه الإسترلينى
الجنيه الإسترلينى

يواصل سعر الجنيه الإسترليني استقراره مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية اليوم السبت 20-11-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك المحلية المصرية والخاصة العاملة بالسوق .

 

 سعر الجنيه الإسترليني في السوق المحلي المصري اليوم السبت 20-11-2021

 

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم نحو 21.48 جنيه للشراء و21.74 جنيه للبيع ، وفى بنك كريدي أجريكول سجل السعر 20.96 جنيه للشراء و21.22 للبيع، أما فى الكويت الوطني فسجل السعر 20.97 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع.

 

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني 20.93 جنيه للشراء و 21.22 جنيه للبيع في بنوك: بلوم، الأهلي الكويتي،

 

وسجل فى البنك المصري الخليجي 20.98 جنيه للشراء، و21.22جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو 21.51 جنيه للشراء و 21.75 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم إلى نحو 21.47 جنيه للشراء و21.76 جنيه للبيع.

 

وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع كما سجل سعر الإسترليني اليوم فى بنك البركة، 20.70 جنيه للشراء، و21.25 جنيه للبيع.

 

يشار إلي أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان وجزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية و جزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية و تريستان دا كونا. 

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