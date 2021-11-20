السبت 20 نوفمبر 2021
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مصر

«الصحة» تعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات لمواجهة التقلبات الجوية

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في المستشفيات بجميع المحافظات للدرجة القصوى، وذلك بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات إلى موجة من التقلبات الجوية، بدءًا من صباح الغد.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انعقاد غرفة الأزمات على مدار الـ24 ساعة للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق الدائم مع غرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات  الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة؛ لضمان تقديم الرعاية الطبية على الوجه الأكمل.

وأضاف «عبدالغفار» أن خطة مواجهة التقلبات الجوية تضمنت إلغاء إجازات الأطقم الطبية، والتأكيد على مديريات الصحة بالمحافظات والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية بتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، وتوفير أرصدة إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، ومضاعفة أعداد الأطباء النوبتجيين في أقسام الطوارئ.

وأشار إلى أن غرفة الأزمات تضم في تشكيلها جميع قطاعات الوزارة والتي تشمل «الطب العلاجي، والطب الوقائي، وهيئة الإسعاف، وبنك الدم، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة المستشفيات التعليمية» بالإضافة لممثلين عن المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتنسيق بين جميع القطاعات.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية المتوقعة، كما ناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية المتوقعة، كما ناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.

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