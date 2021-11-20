رئيس صرف الإسكندرية يتابع أعمال سحب مياه أمطار نوة «المكنسة»

اجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية عىي جميع أماكن تمركز سيارات شفط المياه، وفرق الطوارئ وتم التأكد من عمل مصبات الأمطار وتفريغ البيارات وتجهيزها للاستيعاب.



وتابع« نافع» أعمال سحب المياه في مناطق غرب الاسكندرية (العجمي - العامرية)، مؤكدا على استمرار التمركزات وفرق الطوارئ وغرفة الأمطار على مدار الساعة حتى انتهاء النوة المكنسة.

اعمال شفط مياه الامطار بالإسكندرية

ونبه رئيس شركة الصرف الصحي، أنه خلال الساعات القادمة يتوقع زيادة هطول الأمطار ليكون غزير جدًا أحيانا، مصحوبة بنشاط قوي للرياح طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد، مطالبًا المواطنين بالتزام أقصى درجات الحذر والحيطة.



جدير بالذكر أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفعت حالة الطوارئ يوم الثلاثاء الماضي، فور ورود بيان توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار وعليه تم رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات وذلك لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

اعمال شفط مياه الامطار بالإسكندرية



وتعرضت محافظة الإسكندرية إلى أمطار متوسطة لشديدة غطت مساحات واسعة من المحافظة كمنطقة وسط والجمرك وغرب، وتم تمشيط الأماكن التي تعرضت للأمطار وأسفرت عن تجمعات لمياه الأمطار بواسطة سيارات وبدالات الشركة المنتشرة على مستوة المحافظة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

اعمال شفط مياه الامطار بالإسكندرية

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.



وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.



ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وقال «الشريف» إنه تقرر تعطيل الدراسة السبت ٢٠ نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون)، وذلك لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظاً على سلامة المواطنين.

اعمال شفط مياه الامطار بالإسكندرية

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.