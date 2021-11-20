السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الموسم الذهبى».. 20 كيلو جرام نصيب الفرد من الأرز المحلى سنويًا

الارز المحلي
الارز المحلي

أكد المحاسب فتحي سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الأرز بكفر الشيخ سابقا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الموسم الحالي للأرز المحلي هو موسم مبشر من حيث الإنتاجية العالية، حيث تصل إنتاجية الفدان من ثلاثة ونصف طن إلى أربعة أطنان من الأرز الشعير الرفيع والعريض.

وأوضح سلامة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن متوسط نصيب الفرد من الأرز المحلي يصل لنحو 20 كيلو جرام سنويا، لافتا إلى أن احتياجات المواطنين من الأرز المحلي لعدد السكان البالغين قرابة الـ100 مليون نسمة يحتاج إلى 2 مليون و500 ألف طن سنويا.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الأرز بكفر الشيخ سابقا إن هذا الموسم يسمى بالموسم الذهبي، نتيجة ارتفاع أسعار الأرز التي تحركت بزيادة 1500 جنيه على الطن، رغم أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز 100% ويحقق فائضا، وليس هناك أي نقص في الإنتاجية، فضلا عن أن هناك أرصدة احتياطية من الأرز القديم موجودة حاليا.

وأضاف أن الاحتياجات للبطاقات التموينية من الأرز المحلي بواقع 30 ألف طن شهريا يتم توفيرها  على البطاقات بواقع 2 كيلو أرز للفرد سعر الكيلو ثمانية جنيهات، حيث تقوم الوزارة بعمل مناقصات توريد الأرز المحلي، من خلال شركات مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص ومضارب الأرز التابعة للقطاع العام في توفير الكميات المناسبه للأرز المحلي على البطاقات لعمل التوازن في الأسعار وضبط الأسواق المحلية.

كفر الشيخ رئيس مجلس إدارة ضبط الأسواق أرز توريد اكتفاء ذاتي فتحي سلامة

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