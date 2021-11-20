الأمير تشارلز وقرينته فى زيارة لمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية

استقبل مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021 الأمير تشارلز أمير ويلز وولي العهد الإنجليزي والسيدة كاميلا قرينته، وكان في استقبالهما الأب ماريو بولس اليسوعي مدير المركز.

تضمنت الزيارة ثلاث محطات رئيسية، وكانت المحطة الأولى من الزيارة هي كنيسة دير الآباء اليسوعين، حيث شرح الأب ماريو بعض ملامح هذا الصرح.

واستعرض امتزاج الفن والإيمان من خلال بعض الشرح المبسط لتمثال سيدة مصر للفنان السكندري محمود موسي ، وفى المحطة الثانية استقبالهما السيد سامى كريتا مدير البرامج حيث شرح لهما تاريخ المركز ورسالته.

بعد ذلك قام الأمير تشارلز بعمل جولة في معرض بورتريهات إسكندرية، والتي هي نتاج ورشة عمل مجموعة من شباب خريجي كلية الفنون الجميلة مع مجموعة من الأطفال السودانيين واليمنيين المهاجرين مثلت البورتريهات بالموزايك لفنانين وأدباء من الإسكندرية.

وفي نفس الوقت قامت الأميرة كاميلا بلقاء التلاميذ المشاركين في ورشة تعليم صناعة الأفلام "كاميرا شيكا" بمسرح الجراج (الذي تم خلال الصيف الماضي بالتعاون مع المركز البريطاني بمصر) وتم عرض فيلم قصير عن عمل المشاركين خلال الورشة، وبعدها حاورت السيدة كاميلا صناع الأفلام ومدربيهم.

وفي المحطة الثالثة إلتقى الأمير وزوجته برواد كافتيريا المركز حيث تبادلا الأحاديث الودية عن اهتماماتهم في المجالات الفنية والأدبية.

وفي ختام زيارته أهدى فريق العمل هدية رمزية وهي مفتاح الحياة"عنخ" وهو رمز فرعونى مصنوع من الطين الأسوانى من إنتاج قرية جراجوس بصعيد مصر.

جدير بالذكر أن، وثق الحساب الرسمى للسفارة البريطانية فى القاهرة، عبر إنستجرام، الزيارة الملكية للأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، إلى منطقة الأهرامات الأثرية والتاريخية فى محافظة الجيزة، أمس الخميس، ضمن زيارته إلى مصر لأول مرة منذ نحو 15 عاما، مؤكدين أن زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى أهرامات الجيزة، هى لحظة استثنائية فى أحد أعظم مواقع التاريخ القديم فى مصر.