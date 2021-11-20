السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 فى القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم السبت ٢٠ نوفمبر  ٢٠٢١، وذلك نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من، محافطة القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس  ومحافظة الغربية.

 

مواقيت الصلاة اليوم 20-11-2021
 

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت ٢٠ نوفمبر  ٢٠٢١حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر   ٤:٥٤

موعد  الشروق        ٦:٢٤

موعد آذان الظهر    ١١:٤١

موعد آذان العصر   ٢:٣٧

موعد آذان المغرب  ٤:٥٧

موعد آذان العشاء.  ٦:١٨

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

 

موعد صلاة الفجر   ٥:٠٠

موعد  الشروق       ٦:٣١

موعد آذان الظهر    ١١:٤٦

موعد آذان العصر   ٢:٤٠

موعد آذان المغرب  ٥:٠٠

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٢

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤١

موعد  الشروق       ٦:١١

موعد آذان الظهر    ١١:٢٩

موعد آذان العصر   ٢:٢٦

موعد آذان المغرب   ٤:٤٧

موعد آذان العشاء.  ٦:٠٧

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٤

موعد  الشروق       ٦:١١

موعد آذان الظهر    ١١:٣٦

موعد آذان العصر   ٢:٣٩

موعد آذان المغرب  ٥:٠٠

موعد آذان العشاء.  ٦:١٨

 

مواعيد  الصلاة اليوم في محافطة أسوان 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤١

موعد  الشروق       ٦:٠٧

موعد آذان الظهر    ١١:٣٤

موعد آذان العصر   ٢:٤٠

موعد آذان المغرب   ٥:٠١

موعد آذان العشاء.  ٦:١٨ 

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٩

موعد  الشروق       ٦:١٩

موعد آذان الظهر    ١١:٣٥

موعد آذان العصر   ٢:٣٢

موعد آذان المغرب  ٤:٥٢

موعد اذان العشاء.  ٦:١٣

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية

 

موعد صلاة الفجر   ٤:٥٠

موعد  الشروق       ٦:٢١

موعد آذان الظهر    ١١:٣٦

موعد آذان العصر   ٢:٣٢

موعد آذان المغرب  ٤:٥٢

موعد آذان العشاء. ٦:١٣

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية
 

موعد صلاة الفجر   ٤:٢٦

موعد  الشروق       ٦:٢٧

موعد آذان الظهر    ١١:٤١

موعد آذان العصر   ٢:٣٦

موعد آذان المغرب  ٤:٥٦

موعد آذان العشاء.  ٦:١٨

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