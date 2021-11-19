الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب يصل لـ5000 جنيه.. «القوى العاملة» تطرح فرص عمل جديدة للشباب

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الأدوية بأسيوط، وبراتب يصل إلى 5000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مدير منطقة، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 28 إلى 35 سنة، بالإضافة إلى مندوب مبيعات أدوية «ميديكال رب»، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة من حديثي التخرج، براتب 3000 جنيه.

وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصل على بكالوريوس «طب، صيدلة، علوم»، من الجنسين.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، الاتصال على 0882132265، أو 01204450760، والتواصل مع المدير المسئول محمد حفظي، أو التوجه لمقر الشركة في 35 شارع الحكمدار، أسيوط.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

كيفية التقديم:

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg  «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص، وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريًا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

البطالة الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة النشرة القومية للتشغيل وظائف فرص عمل شركات الأدوية بأسيوط

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وائل لطفي

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