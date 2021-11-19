الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الصحة» توجه رسالة لأصحاب الأمراض المناعية بشأن لقاح كورونا

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إنه لن يتم التخلص من الأمراض إلا بالتطعيم، وكان درب من المستحيل التخلص منها إلا بتوافر اللقاحات.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» إلى أن تخوف بعض المواطنين من أخذ لقاح كورونا وقيامهم بتزوير شهادة الحصول على اللقاح سببه الشائعات التي صاحبت تطور الفيروس واللقاح، مشيدا بقانون مواجهة الأوبئة الذي جرم نشر شائعات تضر بالوضع الصحي للمواطنين.

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