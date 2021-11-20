حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 20 نوفمبر 2021

تقدما جاكلين عقيقي..

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 20 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: يهدّئ هذا اليوم من روعك ويجمع حولك الأصدقاء ويفتح صفحة من العلاقات الراقية ويسهّل الخطى.

عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة الى جانب الشريك، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق به أو بأحد أقربائه.

صحياً: حذار الإرهاق! إنه أحد المخاطر التي تصيب الصحة.

ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد.

الثور

مهنياً: التحقيق الشفاف والمهني يحرك أموراً في مجال العمل ولحسن الحظ أن سجلك النظيف يشكل نقطة جيدة في مصلحتك.

عاطفياً: تدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفي، تحقّق خلالها بعض الرغبات.

صحياً: بعض المصاعب غير الخطرة، واحتمال الاصابة بانتفاخ الرئتين.

ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.

الجوزاء

مهنياً: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تطوي صفحة ويكون بانتظارك مسائل مهمة بحيث يساعدك ويعطيك الدعم ويسهل وييسر الأمور تعرف تجارب مهنية مميزة

عاطفياً: تعيش لحظات حب عاصفة وقد يصارحك الحبيب بأسراره، أنت محبوب جدّاً فاستغلّ الظرف لتقوية العلاقة.

صحياً: لا تتعجب من أوجاع الرأس والمعدة التي تنتابك باستمرار فهي نتيجة طبيعية للجو الضاغظ الذي تفرضه على نفسك.

ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.

السرطان

مهنياً: التراجع بعض الشيء لا يعني أنه لا يبشر بالأفضل، بل يطلب إليك التأني والانتباه إلى معنوياتك وتخفيف النمط.

عاطفياً: يحمل هذا اليوم ظروفاً سهلة وقد يعيد لمّ الشمل ويقرّب المسافة بينك وبين الحبيب.

صحياً: عليك تجنّب مجاري الهواء لأنك تكون أكثر حساسية للبرد والأمراض.

ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.

الأسد

مهنياً: يوم مهم جدا لتحضير بعض الملفات والاستعداد لبعض الانجازات تكون افكارك واضحة واستعداداتك كبيرة

عاطفياً: تحتاج اعتباراً من اليوم الى الاهتمام بالشريك، والى المرونة في التعاطي معه بعيداً عن الاستفزاز.

صحياً: عليك تفادي مسارب الهواء والحرارة المتقلبة لأن خطر الالتهابات الرئوية لا يمكن تجاهله.

ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

العذراء

مهنياً: الكساد الحاصل في الوضع المهني قد يؤثر سلباً في معنوياتك لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر.

عاطفياً: قد تعاني انكماشاً وتراجعاً ويخف وهجك قليلاً، إلا انك تتوصل إلى استقرار أكبر وتبحث عن عمق المشاعر لا عن المغامرات العابرة.

صحياً: تسعى لتوضيح الكثير من الأمور في حياتك لذا أنت بحاجة إلى كل طاقتك النفسية والفكرية والعصبية والجسدية.

ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.

الميزان

مهنياً: يوم جيد جدا هوائي يامتياز يشجعك على الاستمرار لتحقيق غاياتك وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول، أسبوع جيد أنت الأقوى والأسرع والأنشط.

عاطفياً: يشير هذا اليوم إلى علاقة عاطفية لها دخل بأوضاع مالية ومادية.

صحياً: تتمتّع بحيوية كبيرة وبروح حماسية شديدة وبنفسية مرتاحة من الضغوط.

ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.

العقرب

مهنياً: يوم واعد وغني بالإيجابيات الذي يقدم لك تغييرات كبيرة جداً ومناسبة تمامًا لطموحاتك.

عاطفياً: تبدو الأجواء ممتازة وارتياح وطمأنينة وهدوء بعد العواصف الأخيرة.

صحياً: سواء أكنت في عطلة أم في العمل، لا تنس القيام بواجباتك الرياضية.

ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.

القوس

مهنياً: سيكون بانتظارك في هذا اليوم مشاكل وخلافات ركود وخيبة امل زعل لا تتصرف بانفعال وأن لا تخضع لأي ابتزاز.

عاطفياً: يقوى الوهج العاطفي ويتحوّل الاهتمام إلى بعض الأولاد والقضايا العائلية، وإلى مسائل الحمل والولادة.

صحياً: عليك أن تكون متزناً ومعتدلاً في طعامك والتقيد بالإرشادات الطبية.

ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

الجدي

مهنياً: تعيش يوما إيجابيا يحمل معه أخبارا مهمة مسألة بيع أو شراء أو تحضير لمفاوضات أو نتائج امتحانات مهمة الجو الفلكي يخدم مصالحك مئة بالمئة.

عاطفياً: يرطّب هذا اليوم الأجواء العاطفية ويدفعها باتجاه إيجابي وحل الأمور العالقة.

صحياً: تكون في افضل حالاتك اليوم بعد تعافيك من وعكة صحية مفاجئة ألزمتك الفراش.

ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

الدلو

مهنياً: سيكون بانتظارك تغييرات كثيرة وأخبار سارة انفراجات وحلحلة في كافة المجالات في الامتحانات على أنواعها مهنية وأكاديمية.

عاطفياً: لن يخفّ الوهج العاطفي هذا اليوم ولن تكون محرجاً أمام علاقة ناشئة.

صحياً: تمالك أعصابك اليوم قدر الإمكان، وانسحب من أي مكان تشعر فيه بضيق النفس.

ومن مشاهير هذا البرج شيريهان.

الحوت

مهنياً: يسجل هذا اليوم بعض التراجع في ميزان الربح، وتثار بعض المواضيع المتعلقة برسوم وديون وعملية إرث.

عاطفياً: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر وسانده وقف إلى جانبه لحل بعض القضايا.

صحياً: عليك الاستفادة من الطاقة الكبيرة التي تتمتع بها لاستعادة حماستك ونشاطك.

من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.