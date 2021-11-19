العثور على جثة شخص متعفنة داخل شقة بمدينة نصر.. والرائحة تكشف الواقعة

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة شخص متعفنة داخل شقة في مدينة نصر.

البداية، تلقي قسم ثالث مدينة نصر بلاغًا من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقة السكنية بدائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال تبين أن الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة يقيم فيها شخص في العقد السادس من عمره، وتم كسر باب الشقة.

بالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل ويرتدي كامل ملابسه، وبالمعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها.

تحرر محضر بالواقعة.