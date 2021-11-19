«مياه المنوفية» ترفع حالة الطوارئ استعداداً لموجة الطقس السيء

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوي فى جميع أنحاء المحافظة استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس واحتمالية هطول أمطار على المحافظة.

وشدد "نجيب" على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات المجهزة مسبقا لمواجهة الأمطار وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار .فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية .

كما تناشد الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه أثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لتخفيف الضغوط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار.