تطعيم 346 مواطنا ضد فيروس كورونا في حملة بزفتى

شهدت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بمدينة زفتي، ضمن المبادرة التي أطلقتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الغربية، لتيسير حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بالمدينة، إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على اللقاح.

تطعيم كورونا

وقال الدكتور أحمد خير الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة زفتي، إن المبادرة تجرى بالتنسيق والموافقة من طارق رحمي الغربية، وبرعاية من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، وإشراف من المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، لافتا إلى إشادة المواطنين وأهالى المحافظة بالمبادرة، وإقبالهم الكبير عليها، مما استدعى العمل لعدة ايام متتالية نظرا لكثرة الإقبال.

تطعيم كورونا

وقال وائل الشرقاوي أمين تنظيم الحزب، إنه جرى عقد اجتماع موسع مع الدكتورة زينب عميرة مدير ادارة زفتي، تحت اشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، من أجل تذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تعوق تنفيذ المبادرة، لافتا إلى أنه تم الإتفاق على زيادة عدد الفرق الطبية المتنقلة لتطعيم المواطنين، من خلالها تطعيم المواطنين بكافة أحياء￼ المدينة وقري المركز، منوها بأن التطعيم وأخذ اللقاح يتم في نفس يوم حضور المواطن الراغب في أخذ اللقاح إلى سيارات التطعيم بعد تسجيل بياناته وإرسالها للصحة لتسجيلها على السيستم الخاص بذلك بموقع الوزارة.

تطعيم كورونا

منوهًا إنه جرى وضع جدول بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية، وبالتنسيق مع مديرى الإدارات الصحية بمختلف المراكز بأماكن تواجد الفرق الطبية للتطعيم والحصول على اللقاح بكافة الطرق، أو في الأماكن التي جرى تجهيزها من خلال الحزب، لافتا إلى أن أعمال التطعيم تتم تباعا، بتخصيص يوم لكل منطقة، أنه تم تطعيم ٣٤٦ مواطن، ونظم الفاعلية اليوم امانة السياحة بمدينة زفتي، وذلك بمنطقة كفر عنان.