الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطعيم 346 مواطنا ضد فيروس كورونا في حملة بزفتى

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

شهدت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بمدينة زفتي، ضمن المبادرة التي أطلقتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الغربية، لتيسير حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بالمدينة، إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على اللقاح.

B2D903E7-6A13-4544-A06F-4116AFBD89EA
تطعيم كورونا

وقال الدكتور أحمد خير الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة زفتي، إن المبادرة تجرى بالتنسيق والموافقة من طارق رحمي الغربية، وبرعاية من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، وإشراف من المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، لافتا إلى إشادة المواطنين وأهالى المحافظة بالمبادرة، وإقبالهم الكبير عليها، مما استدعى العمل لعدة ايام متتالية نظرا لكثرة الإقبال.

67036BE7-3A77-4067-9D17-36BC8B182BAB
تطعيم كورونا

وقال وائل الشرقاوي أمين تنظيم الحزب، إنه جرى عقد اجتماع موسع مع الدكتورة زينب عميرة مدير ادارة زفتي، تحت اشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، من أجل تذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تعوق تنفيذ المبادرة، لافتا إلى أنه تم الإتفاق على زيادة عدد الفرق الطبية المتنقلة لتطعيم المواطنين، من خلالها تطعيم المواطنين بكافة أحياء￼ المدينة وقري المركز، منوها بأن التطعيم وأخذ اللقاح يتم في نفس يوم حضور المواطن الراغب في أخذ اللقاح إلى سيارات التطعيم بعد تسجيل بياناته وإرسالها للصحة لتسجيلها على السيستم الخاص بذلك بموقع الوزارة.

09408F98-BA3E-4A73-8B68-F03AD327467F
تطعيم كورونا

منوهًا إنه جرى وضع جدول بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية، وبالتنسيق مع مديرى الإدارات الصحية بمختلف المراكز بأماكن تواجد الفرق الطبية للتطعيم والحصول على اللقاح بكافة الطرق، أو في الأماكن التي جرى تجهيزها من خلال الحزب، لافتا إلى أن أعمال التطعيم تتم تباعا، بتخصيص يوم لكل منطقة، أنه تم تطعيم ٣٤٦ مواطن، ونظم الفاعلية اليوم امانة السياحة بمدينة زفتي، وذلك بمنطقة كفر عنان.

786C3D98-8503-45F4-B52B-DB55D4CE9D1B
تطعيم كورونا
تطعيم ٣٤٦ مواطن ونظم الفاعلية اليوم امانة السياحة بمدينة زفتي وذلك بمنطقة كفر عنان تطعيم ضد كورونا أمانة مستقبل وطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «شراء ضابط ملابس دون سداد قيمتها»

«من بينها القاهرة».. خريطة سقوط الأمطار غدًا السبت فى محافظات مصر

موعد إجازة نصف العام 2022.. والخطط الوقائية فى المدارس

شقيق بيج رامى لـ«الدستور»: «أخويا اتجوز تانى.. وهذا ليس عيبًا ولا حرامًا»

سقوط أمطار خفيفة على أحياء الإسكندرية (صور)

«رياح وحبات برد».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وأماكن سقوط الأمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

صور

صور مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عامًا.. الثلاثاء

بريطانيا تحظر حماس.. ماذا قالت إسرائيل والحركة الفلسطينية؟

«التعاون الإسلامى» تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى