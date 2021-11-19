الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس النواب يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى المجر

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وصل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى القاهرة عائدًا من زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني من مجلس النواب إلى دولة المجر، وقد جاءت تلك الزيارة الرسمية تلبية لدعوة لاسلو كوفير، رئيس الجمعية الوطنية المجرية، لرئيس مجلس النواب المصرى لزيارة المجر.

وشهدت تلك الزيارة نشاطًا مكثفًا للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق، حيث التقى خلالها يانوش آدير، رئيس جمهورية المجر، ولاسلو كوفير، رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وزولت سيمجين، نائب رئيس الوزراء المجرى.

وتناولت تلك اللقاءات سبل تعزيز العلاقات «المصرية - المجرية» على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، كما تم استعراض وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب القاهرة وفد برلماني المجر السيد لاسلو كوفير

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