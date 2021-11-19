محمد الباز يهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده: «كل سنة وأنت على العهد»

هنأ الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد ميلاده، قائلًا: «قبل ترشحه للرئاسة تعهد بأن تكون مصر قد الدنيا، وهو العهد الذي لم يدخر جهدًا لتنفيذه».

وأضاف محمد الباز خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «رهاننا على الرئيس عبدالفتاح السيسي مخابش، أكثر ميزة فيه الاستقامة بكل المعاني، يعمل للبلد بإخلاص، فاتح كل الملفات، لا يحتاج منا إلا أن نعاونه وندعمه».

ودعا محمد الباز للرئيس السيسي بوافر الصحة، قائلًا: «ربنا ينعم عليه بالصحة وراحة البال، كل سنة وأنت على العهد يا ريس».

ولفت إلى أن الرئيس السيسي عندما تعهد بأن تكون «مصر قد الدنيا»، لم يكن في نيته الترشح للرئاسة، لكن هذا العهد أخذه على نفسه كونه قائد الجيش وحامي البلاد، كما أكد أن مصر لا تنسى من وقف بجانبها ولا تنسى من وقف ضدها.