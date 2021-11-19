الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

الصور الأولى من حفل زفاف خالد عليش وميرهان عمرو

العروسان
العروسان

احتفل الفنان والمذيع خالد عليش، بعقد قرانه وزواجه من المذيعة ميرهان عمرو، وسط حضور عائلة كل منهما والأصدقاء المقربين، حيث نشرت ميرهان، صورة لهما من الزفاف، اليوم الجمعة، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "بكل فخر أعلن نفسى زوجة السيد عليش".

وقام المصور الخاص بهما بنشر بعض الصور الفوتوغرافية من جلسة التصوير التي خضع لها العروسان، بينما نشر كل من العروسين صورة مختلفة عبر صفحتهما الشخصية على موقع تداول الصور الشهير إنستجرام.

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حفل زفاف خالد عليش وميرهان عمرو 

المذيع خالد عليش تميز بتقديم البرامج الكوميدية الساخرة، كانت بدايته الفنية من خلال مسرح جامعة القاهرة عام 2004، ثم قام بالتمثيل فى ساقية عبدالمنعم الصاوى، بينما كانت أولى مشاركاته فى التليفزيون من خلال مسلسل سيت كوم "لمبة شو" والذى تم عرضه فى عام 2008، ثم انطلق نحو الشهرة من خلال سيت كوم "ربع مشكل" والذى تم عرضه فى عام 2010، توالت من بعدها أعماله الفنية، فشارك فى أكثر من مسلسل أمام كبار النجوم وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام، حيث شارك فى مسلسل "عوالم خفية"، كما شارك فى المسلسل الرومانسى "آدم وجميلة" وذلك مع النجم حسن الرداد والنجمة يسرا اللوزي، وكان آخر مسلسلاته هو مسلسل "أحسن أب" والذى تم عرضه فى موسم رمضان الماضى، وقدم برنامج "مين ع الباب" عام 2020، ويقدم حاليًا برنامج على إذاعة ميجا إف إم .

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حفل زفاف خالد عليش وميرهان عمرو 

وشارك خالد عليش فى شهر رمضان الماضى فى مسلسل "أحسن أب"، إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من: هاجر أحمد وأحمد تهامى وحسام داغر وسامى مغاورى وعدد من الفنانين، من تأليف محمد المحمدى وأحمد محيي، وإخراج معتز التونى.

حفل زفاف خالد عليش وميرهان عمرو
حفل زفاف خالد عليش وميرهان عمرو
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