الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الثلاثاء.. عرض مسلسل «أيام» بطولة حورية فرغلي على منصة إلكترونية

مسلسل أيام
مسلسل أيام

تنطلق أولى حلقات مسلسل" أيام" الذي تخوض بطولته الفنانة حورية فرغلي وشيري عادل يوم 23 نوفمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.

المسلسل تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

مسلسل أيام

وتجسد حورية فرغلي ضمن أحداث العمل شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية، وتضطر للزواج من كبير الحارة وهو رياض الخولى، أما شيري عادل فتجسد دور قتاة تفقد عائلتها في حادث ويتولى تربيتها عملها رياض الخولى، وتتزوج بعد ذلك من أحمد صفوت وتواجه العديد من التحديات والمشاكل تؤدى إلى انفصالها.

يذكر أن حورية فرغلى ظهرت مؤخراً فى الدورة العشرين لحفل جائزة الموريكس دور فى لبنان، وتحدثت لوسائل الإعلام عن اللحظات الصعبة التى عاشتها بسبب أزمتها الصحية وتطورات رحلتها العلاجية فى أمريكا، وكشفت عن تأجيلها لاستكمال رحلتها العلاجية التى كان من المزمع إجراؤها فى أغسطس الماضى بسبب تصويرها لعمل فنى جديد.

وكان آخر أعمال شيرى عادل فى الدراما حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، انجى خطاب، نور ايهاب، ومعتز حسام وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وتناولت الحكاية قضية العنوسة.

محمود حجازي المسلسل أيام إلكتروني حورية فرغلي شيري عادل

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وائل لطفي

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