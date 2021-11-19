الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» يدشن قافلة شاملة لدعم المتضررين بأسوان عبر جسر جوي

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أطلق حزب «حماة الوطن» قافلة شاملة لمحافظة أسوان، لدعم أهالينا المتضررين من السيول، بناءًا على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، وفي إطار الدور المجتمعي للحزب.

 

وعبر جسر جوي، دشنه حزب حماة الوطن، بالتعاون مع شركات الطيران المصرية، ممثلة في شركة مصر للطيران للشحن الجوي والشركة المصرية العالمية للطيران، دون مقابل، تم نقل المساعدات المقدمة لأهالينا المتضررين، وتضم كافة الاحتياجات التي رصدتها لجنة الأزمة. 

وأعفى مطار القاهرة الشحنة من الجمارك، تضامنًا مع أهالينا في أسوان. 

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وتوفر القافلة كافة المساعدات الطبية من أدوية ومستلزمات وأجهزة، ممن يحتاجها الأهالي على وجه السرعة. 

وتواجد من صباح الجمعة، وفد حزب حماة الوطن، برئاسة اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، يرافقه عدد من قيادات الحزب، على رأسهم الدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم، والنائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب. والدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة بالحزب، والأستاذ ياسر عزب، مساعد أمين التنظيم.

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وضم الوفد الدكتورة نيفين نخلة، رئيس لجنة تنمية المجتمع والعمل الأهلي، والمهندس كريم إمام، أمين أمانة الشباب بالحزب، والأستاذة هدى سعد، رئيس قطاع المكتب الفني للأمين العام. 

واستقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والأستاذ ياسين عبدالصبور، الأمين العام لأمانة حزب حماة الوطن بالمحافظة، وبرفقته هيئة المكتب والأمانات، اللواء طارق نصير وقادة الحزب، فور وصولهم إلى مطار أسوان.

المناطق المنكوبة

وتجول الوفد بالمناطق المنكوبة، حيث استمع لطلبات الأهالي المتضررين من أحداث السيول، والوقوف على احتياجاتهم، والتي أمر اللواء طارق نصير بسرعة الاستجابة لها. 

ودشن قادة الحزب قافلة طبية في عدد من المناطق المتضررة، منها منطقة الشلال، حيث تم الكشف على 300 حالة، وتم صرف الأدوية والفيتامينات لكافة الحالات.

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ويؤكد حزب حماة الوطن تسخير كافة الإمكانيات والاحتياجات لأهالينا في أسوان، وذلك بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، التي سخرت إمكانياتها لخدمة أهالينا.

وشدد اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، على أن الحزب لن يدخر جهداً أو دعماً، بما يساعد أهالينا المتضررين من السيول في العودة لحياتهم بشكل طبيعي وأفضل. 

30 طن مواد غذائية

وقال اللواء طارق نصير، إن القافلة التي تم تسيرها تضم 30 طن مواد غذائية، مشيرًا إلى أن بها حاويات كاملة تحوي مواد كهربائية خاصة بإعادة البناء، وأجهزة منزلية، ومستلزمات طبية كاملة وأدوية، ومنظفات ومعقمات، ومواد بناء.

وأوضح أن وفد الحزب زار الأماكن المتضررة للوقوف على احتياجات المواطنين لحصرها، لافتًا إلى تحريك قافلة أخرى الأسبوع المقبل تحتوي على احتياجات أخرى للمتضررين.

حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي محافظة أسوان المتضررين السيول الطيران المصرية تنمية المجتمع

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وائل لطفي

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